Медведев высказался о «кремлевском» докладе США

Сегодня, 17:02

Дмитрий Медведев, председательствующий в правительстве России, прокомментировал публикацию Минфином США «кремлевского» доклада о чиновниках РФ. По словам премьера, включенные в санкционный перечень люди являются единственными, через которых Вашингтон мог контактировать с Москвой.

В ходе встречи с бельгийским премьером, Медведев выступил перед прессой, прокомментировав «кремлевский» список США. Согласно заявлениям главы правительства РФ, Москва полностью отдает себе отчет, что даже при наличии нового антироссийского санкционного доклада она не может найти других лиц для контакта с Вашингтоном.

Ранее Анатолий Чубайс (глава «Роснано») иронично прокомментировал свое загадочное отсутствие в «кремлевском» перечне американского Минфина.