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Россия доработает мощнейшую дальнобойную пушку "Пион"

Сегодня, 17:11

Россия планирует модернизировать мощнейшую дальнобойную пушку "Пион". Министерство обороны подтвердило принятие на боеготовность полевого орудия калибром 203 мм.

Такая пушка использовалась ещё в 1975 году. На данный момент планируется увеличить точность стрельбы при помощи более новой технологией управления огнём. Проедпологается, в составе дивизионов крупных артиллерийских систем будут беспилотные аппараты для разведок. Не исключается и разработка принципиально новых боеприпасов.

Это даст увеличение дальности стрельбы в 2 раза: с 50 километров до 100. Вышеупомянутая пушка сможет выполнять задачи по уничтожению оружия ядерного назначения, миномётов и прочей техники, подавление тылов, ликвидирование живой силы и военной техники.


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