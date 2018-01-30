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На Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи создали ряд комиссий

Сегодня, 16:47

В Сочи состоялся Конгресс национального диалога Сирии. В результате созданы ряд комиссий, в том числе высшая комиссия и комиссия по обсуждению конституции. Информацию предоставил один из представителей молодежи Маджид Хармаз.

Один из представителей молодежи Сирии рассказал, что в процессе Конгресса национального диалога достигнут консенсус. После приняли решение о создании нескольких комиссий. В частности, работу начали два основных совета. Важность этих структур назвали первоначально, поскольку организующая структура должна безоговорочно выполнять свои функции.

Также был дан старт деятельности других комиссий, однако их важность приуменьшена. Напомним, Конгресс официально начал работать сегодня. Было заявлено участие более 1,5 тыс. человек, среди которых сирийцы. Цель - запуск обсуждений над созданием конституции Сирии и курирование работы комиссий.


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