Чубайс прокомментировал свое отсутствие в «кремлевском» списке

Сегодня, 16:30

Анатолий Чубайс, председательствующий в правлении «Роснано», иронично прокомментировал свое отсутствие в «кремлевском» списке США. По словам чиновника, он «лихорадочно ищет оправдания» своего непопадания в санкционный перечень.

Анатолий Чубайс признал себя «виновным» в непопадании в «кремлевский» список американского правительства. В ироничной манере глава «Роснано» заявил о «лихорадочном» поиске оправданий своего отсутствия в «перечне врагов США». Отечественные политические эксперты предположили, что не попавших в «кремлевский» список высокопоставленных лиц РФ Штаты по непонятным причинам включили в «закрытую часть».

Напомним, помимо Анатолия Чубайса, избежать попадания в новый антироссийский санкционный список Вашингтона удалось главам еще 8 госкорпораций. Ранее отечественные СМИ назвали «странным» непопадание председателя «Роснано» и некоторых его коллег под американские санкции.