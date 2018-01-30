Путин прокомментировал "кремлевский доклад"

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Владимир Путин прокомментировал намерения Минфина США опубликовать "кремлевский доклад". Стало известно, что в этот документ включенные многие руководители крупных компаний, в том числе "Газпрома" и "Лукойла".

"За каждым из этих людей, за каждым из этих структур стоят граждане, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чём смысл, я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт", - заявил Владимир Путин.

Ранее представитель совета директоров "Газпрома" заявил, что намерения Министерства финансов США опубликовать "кремлевский доклад" никак не отразятся на работе компании и страны в целом.