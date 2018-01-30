Собчак одобрила «кремлевский» список США

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Телеведущая и начинающий политик Ксения Собчак прокомментировала введение США новых санкционных мер в отношении «друзей Путина». «Кремлевский» список кандидат в президенты России назвала «поименным перечнем жуликов и воров».

«Слышу, многие оппозиционеры радуются – опубликован поименный список жуликов и воров. И действительно, поименная ответственность за коррупцию и прочие преступления – это очень важная вещь, которая должна быть безграничной географически», - завила Собчак в своем Instagram.

Также скандальная телеведущая удивилась отсутствием в «кремлевском» списке Эльвиры Набиуллиной, руководящей ЦБ России, многих «друзей Путина» и генералов, ведущих боевые действия на территории Украины. «Просчет» американского правительства Собчак объяснила его слабым представлением «настоящей» России. Новые санкционные меры против отечественных чиновников окончательно убедили «кандидата против всех» утвердить свою поездку в Штаты, которая, по убеждению Собчак, не пропадет зря.