Избирком Ростовской области создает стикеры в Telegram за 2,6 млн рублей

Сегодня, 14:35

Избирательный комитет Ростовской области объявил тендер на разработку стикеров для Telegram. На эту задумку и похожие идеи власти региона намерены потратить 2,6 млн рублей.

Избирком опубликовал конкурс на разработку стикеров для мессенджера Telegram, которыми смогут пользоваться граждане, голосующие на выборах. Кроме того, власти Ростовской области организовали разработку ряда других "сувениров" для жителей региона. В общей сложности стоимость разработки стикеров и других проектов составит 2,6 млн рублей. Сами представители Избирательного комитета пока эти данные не комментируют.