В сети опубликовали содержимое флэшки Путина

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В сети опубликовали данные, которые Владимир Путин хранит на своей флэшке. На накопителе президента сохранен фильм "Движение вверх" и данные о "кремлевском докладе".

В сети показали скриншот данных, которые президент Владимир Путин хранит на своей флэшке. Сам лидер РФ рассказал, что активно пользуется этим устройством и сохраняет там все важные для него данные. В этот момент на флэш-карте президента России хранится фильм "Движение вверх" и сериал "Игра престолов".

Также на флэшке сохранены данные о "кремлевском докладе", который собираются опубликовать власти США. Кроме того, Путин сохранил для себя видео, где танцует Петр Порошенко. Напротив этого файла отмечено, что его нельзя удалять.