СМИ сочли «странным» отсутствие Чубайса, Набиуллиной и Кудрина в санкционном списке США

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Российские СМИ нашли 2 странности в новом антироссийском санкционном списке США. В «кремлевском» документе по непонятным причинам отсутствуют Анатолий Чубайс, Эльвира Набиуллина и Алексей Кудрин.

Новый антироссийский санкционный список, названный прессой «кремлевским», подразумевает перечень лиц, за которыми контролирующие ведомства Штатов и их союзников установят пристальный контроль. Отечественные СМИ сочли скандальный документ весь забавным. В список угадил Олег Бударгин, ранее руководящий «Россетями», и его нынешний приемник Павел Ливинский. Также в перечне можно увидеть всех полпредов в федеральных округах, именуемых прессой как «друзья Путина».

Однако еще больше СМИ удивило отсутствие в антироссийском санкционном списке Анатолия Чубайса (глава «Роснано»), Эльвиры Набиуллиной (глава Центробанка) и председателя правительства Алексея Кудрина. Предполагается, вышеупомянутые лица слишком дороги для Вашингтона, чтобы ущемлять их международные права.