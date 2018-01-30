VistaNews.ru


СМИ сочли «странным» отсутствие Чубайса, Набиуллиной и Кудрина в санкционном списке США

Сегодня, 14:21

Российские СМИ нашли 2 странности в новом антироссийском санкционном списке США. В «кремлевском» документе по непонятным причинам отсутствуют Анатолий Чубайс, Эльвира Набиуллина и Алексей Кудрин.

Новый антироссийский санкционный список, названный прессой «кремлевским», подразумевает перечень лиц, за которыми контролирующие ведомства Штатов и их союзников установят пристальный контроль. Отечественные СМИ сочли скандальный документ весь забавным. В список угадил Олег Бударгин, ранее руководящий «Россетями», и его нынешний приемник Павел Ливинский. Также в перечне можно увидеть всех полпредов в федеральных округах, именуемых прессой как «друзья Путина».

Однако еще больше СМИ удивило отсутствие в антироссийском санкционном списке Анатолия Чубайса (глава «Роснано»), Эльвиры Набиуллиной (глава Центробанка) и председателя правительства Алексея Кудрина. Предполагается, вышеупомянутые лица слишком дороги для Вашингтона, чтобы ущемлять их международные права.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.