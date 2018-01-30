Мэр Собянин одобрил зеленую технологию мусоросжигающих заводов в Московской области

Сегодня, 15:12

Мэр столицы сообщил, каким образом власти Москвы намерены изменить принцип по сбору и переработке мусора. Как сообщает НТВ, Сергей Собянин проинформировал, что через три-четыре года будут построены компанией РТ-Инвест (принадлежит Ростеху) новейшие заводы в Московской области. «Это будут заводы по самой современной технологии, которая есть в мире», - подчеркнул глава столицы.

Проект будет окупаемым и экологичным – четыре завода, возведенных в Подмосковье, будут использовать собственную энергию, производимую из отходов, излишки ее смогут продавать потребителям. По словам Сергея Собянина, сейчас нужно изменить весь принцип сбора мусора – раздельный сбор отходов и последующая их переработка позволят минимизировать утилизацию. Напомним, в данное время из Москвы ежегодно на полигоны Московской области вывозят 11 миллионов тонн мусора, лишь десятая их часть попадает во вторичную переработку, остальное захоранивается. Сергей Собянин поблагодарил губернатора области Андрея Воробьева за активность в решении «мусорного вопроса» и подчеркнул, что рекультивация полигонов ТБО – это общая проблема, требующая совместных усилий. Договоренности об этом между столицей и Подмосковными властями, по словам Собянина, уже есть.