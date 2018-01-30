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Бывший министр обороны Украины предложил аренду военной техники США

Сегодня, 13:03

Бывший министр Украины рассказал о ситуации с вооружением в стране. Так, чтобы обеспечить ВСУ техникой, важно модернизировать ее. В связи с отсутствием живого капитала, возможным решением проблемы станет аренда военной техники США.

Анатолий Гриценко раскрыл все карты вооружения Украины. По его словам, ВСУ «доедает» технику, разработанную в середине ХХ века. Взамен нужно привносить что-то новое. Однако финансовый вопрос вооружения в стране остается острым. Так, «обновить» склад боевой техники возможно при аренде техники у стран-партнеров.

Первой в списке числится Америка, поэтому США может помочь Украине провести компанию по лизинговому обмену техники. Без внимания Гриценко не оставил сценарий бесплатной передачи оружия и техники для испытаний.


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