CША включили в «кремлёвский список» самых богатых россиян по версии Forbes

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США решили включить в «кремлёвский список» всех самых состоятельных людей Российской Федерации по версии авторитетного издания Forbes. В нём оказались 96 человек.

В блэклист попали россияне, состояние которых оценивается в более чем 1 миллиард долларов. Среди российских граждан оказались абсолютно все состоятельные люди, которые указывались в последнем издании авторитетного издания Forbes. Всего их 96 человек.

Помимо них, в «списке» также 210 россиян, среди которых высокопоставленные чиновники, руководители государственных корпораций и холдингов.

С официальным документом можно ознакомиться здесь.