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"Газпром" выдержит публикацию "кремлевского доклада" Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков прокомментировал публикацию "кремлевского доклада" и заявил, что газовая компания выдержит меры Министерства финансов США. Представитель российского холдинга уверяет, что публикация "кремлевского доклада" это очередная попытка надавить на правительство России.

В данный момент вся Российская Федерация в лице власти обсуждает намерения Министерства финансов США опубликовать "кремлевский доклад". Председатель совета директоров "Газпрома" уверен, что компания выдержит данные меры со стороны Штатов, которые по мнению Зубкова, являются очередной провокацией. Ранее стало известно, что "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл" включены в доклад, что может отразится на их акциях и стоимости нефти после публикации.

Кроме того, в документе упоминается про руководителей "Новатэка" и "Татнефти". Стоит отметить, что после публикации "кремлевского доклада" в отношении лиц, которые там упомянуты, не будут введены какие либо санкции, однако нахождение в данном списке чревато другим более серьезным проблемам в области ведения бизнеса.