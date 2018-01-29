VistaNews.ru


На Конгрессе США получит огласку "Кремлевское досье"

Вчера, 23:15

Нашумевшее в политический кругах «Кремлевское досье» может получить всенародную огласку. Об этом должна появиться информация в Конгрессе США.

Представлять «Кремлевское досье» на Конгрессе в США будет министр финансов Стивен Мчулин. Есть точная информация, что в материалы досье попадут предприниматели из России, их родственники и близкие. Также не пройдет мимо дело грандиозных олигархов. На Конгрессе в США прозвучит конкретный перечень чиновников, предпринимателей, которым в будущем предъявят санкции.

Все представители Конгресса США приняли единогласное решение о составлении «черного списка» российских чиновников, бизнесменов. Также будет четко прослежена составная нить между президентом США и этими правительственными лицами. Дмитрий Песков, глава пресс-службы президента России, подчеркнул, что «Кремлевское досье» может сыграть немалую роль перед началом выборов-2018.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.