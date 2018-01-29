На Конгрессе США получит огласку "Кремлевское досье"

Вчера, 23:15

Нашумевшее в политический кругах «Кремлевское досье» может получить всенародную огласку. Об этом должна появиться информация в Конгрессе США.

Представлять «Кремлевское досье» на Конгрессе в США будет министр финансов Стивен Мчулин. Есть точная информация, что в материалы досье попадут предприниматели из России, их родственники и близкие. Также не пройдет мимо дело грандиозных олигархов. На Конгрессе в США прозвучит конкретный перечень чиновников, предпринимателей, которым в будущем предъявят санкции.

Все представители Конгресса США приняли единогласное решение о составлении «черного списка» российских чиновников, бизнесменов. Также будет четко прослежена составная нить между президентом США и этими правительственными лицами. Дмитрий Песков, глава пресс-службы президента России, подчеркнул, что «Кремлевское досье» может сыграть немалую роль перед началом выборов-2018.