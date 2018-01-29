ДНР: Генерал не руководил секретной миссией на Донбассе

Вчера, 21:53

Военные силы ДНР опровергли проведение на территории Донбасса тайной миссии «Первый армейский корпус», которой, по заявлению СМИ, руководил погибший в Сирии генерал Валерий Асапов. По материалам СМИ, военнослужащий возглавлял военные действия, которые проходили на территории Донбасса под грифом секретно.

Асапов прибыл на военные объекты в ДНР в 2015 году, с того момента он стал руководителем секретной миссии. Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб на территории Сирии 23 сентября 2017 года. Он сражался с террористами на передовой, в результате чего был подбит вражескими войсками. В момент гибели генерал пребывал на командном пункте сирийских войск. Его направили в Сирию для помощи в военной операции, призванной освободить город от террористов.

На территории сирийского военного объекта Асапов пробыл меньше года. Также стоит отметить, что генерал оказался в санкционном списке США в связи с участием в освобождении Крыма и возвращении полуострова в состав Российской Федерации. После смерти Асапова в сети появилась информация о том, что генерал-лейтенант находился на территории Донбасса во время начала боевых действий после референдума по определению Донецка и Луганска как отдельных республик. От неназванных источников стало известно, что в 2015 году Асапов стал руководителем секретной миссии.

После появления таких данных их прокомментировали власти Донбасса. Правительство республики опровергло данную информацию и назвало ее фейковой, так как документального подтверждения участия Асапова в боевых действиях на территории Донбасса нет. Неизвестные источники рассказали, что Асапов не принимал участия в активных боевых действиях. Он посещал военные части на территории ДНР и обучал местных бойцов.

Кроме того, генерал в рамках секретной миссии выслушивал доклады и всегда был в курсе происходящего на отведенных ему территориях. Также стало известно, что Асапов улучшил ситуацию с продовольствием на территории Донбасса. Генерал под Донецком даже создал полигон, где проводился "танковый биатлон" с участием военных.

После смерти были рассекречены псевдоним и позывной Асапова, под которыми он руководил секретной миссией. Боевые имена «Туман» и «Примаков» знали только ограниченные лица, которые владели данными о тайных диверсиях на Донбассе.