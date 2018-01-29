Киев объявил тендер на выпуск русскоязычной газеты на Донбассе

Вчера, 20:59

Киеве планирует издавать русскоязычную газету для жителей Донбасса. Такое решение приняли после подписания закона о реинтеграции Донбасса.

Тендер на выпуск газеты на русском языке объявлен Министерством информационной политики Украины. Название будущего издания — "Донбасс-информ". Тираж планируется в 250 тыс. экземпляров. Распространять газету будут бесплатно дважды в месяц в населенных пунктах на востоке Украины, подконтрольных Киеву. Предположительно, украинская газета будет доставлена и на территории ДНР и ЛНР.

"Донбасс-информ" будет вмещать в себя новостную подборку и украинские законодательные нормы. Каждый выпуск газеты будет утверждаться министерством. Специалисты подсчитали, что на выпуск "Донбасс-информ" уйдет порядка 11,6 млн грн.

В прошлом году пробный тираж в 80 000 экземпляров был выпущен в Луганском регионе.