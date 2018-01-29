Специалисты указали настоящую причину митингов Алексея Навального

Вчера, 20:44

Специалисты указали настоящую причину митинга, организованного блогером Алексеем Навальным. Они назвали данную акцию лишь способом демонстрации определенной картинки для западный СМИ.

Профессор МГУ Андрей Манойло считает, что сторонники Алексея Навального решили создать «картинку» для журналистов на западе, а те воспользовались выпавшей им возможностью для того, чтобы обвинить власти страны в установлении «полицейского режима». От отметил, что на массовость, судя по всему, не рассчитывал и сам организатор (всего участвовало 3500 человек), а действия всех активистов соответствовали западному стилю подачи информации. Так, жители запада не поинтересуются, сколько было митингующих, но красивый заголовок они заметят всегда, на чем и будут строить соответствующие выводы. Он добавил, что такого мероприятия было достаточно доля отчета перед иностранными спонсорами, при этом заказчиками, вероятнее всего, выступают Швеция и Польша, а не США, ведь для последних Алексей Навальный - обычный неудачник.

Накануне 28 января по всей стране прошла «забастовка избирателей», организатором которой стал политик Алексей Навальный, сторонники которого выступали за отмену предстоящих выборов президента России, по причине отказа Навальному в регистрации его кандидатуры. При этом, акции, организованные в Москве и в Санкт-Петербурге, не были согласованы с руководством, а в целом везде они прошли мирно.