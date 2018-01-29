Кантор: Трагедия Холокоста не должна забываться обществом

Вчера, 20:26

Глава Европейского еврейского союза Вячеслав Моше Кантор обеспокоен утратой памяти человечества о Холокосте. Он выступил с подготовленным докладом на специальном заседании Европарламента в Брюсселе.

По словам Кантора, Холокост является самой масштабной трагедией человечества, о которой нельзя категорически забывать. Но в последнее время многие те люди, которым удалось пережить эту беду, уже покидают этот мир живых, унося вместе с собой в могилу и все информационные подробности данного периода. 24 января в Брюсселе состоялось заседание, которое было посвящено жертвам Холокоста.

На нем прозвучали два доклада от представителей Европейского еврейского союза. Первым свой материал озвучил перед аудиторией Вячеслав Моше Кантор, а второй представила заместитель руководителя Мейрид Макгиннесс. В ходе проведенного мероприятия все присутствующие почтили память о погибших жертвах.