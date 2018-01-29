ВСУ готовит спецгруппы для диверсий на Донбассе и в Крыму

Вчера, 19:58

Украинская сторона активизировала подготовку диверсионных команд для организации провокаций и терактов на Донбассе и в Крыму. Такое известие афишировали представители ЛНР.

Представители Минбезопасности ЛНР опубликовали на своем официальном портале перечень фамилий украинских солдат, которые входили в состав групп, ранее подготовленных для проведения терактов на Донбассе, а также в Крыму. Кроме того, есть точная информация о количестве специально подготовленных групп для разведки в этих регионах.

Все военнослужащие, обнаруженные представителями безопасности ЛНР, относятся к 8-му спецполку ВСУ. Молодые люди прошли подготовку и имеют практический опыт в боях. Всего в списке 15 человек. Иван Деев, солдат ВСУ, также согласился на словах с данной информацией, так как сам является бойцом этого же спецполка.