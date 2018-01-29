Волонтёры: Половина доставленных на Донбасс автомобилей «Богдан» сломаны

Вчера, 19:18

Член Совета волонтёров при украинском Минобороны Валентина Варава в своём недавнем интервью сообщила, что из 50 машин «Богдан-2251», которые переправили на донбасский фронт, половина поломалась. На 20 из них ремонты проводила выездная бригада, а ещё 5 – отправили обратно на завод из-за брака.

По заявлению волонтёра, из 50-ти автомобилей, которые отправили на донбасский фронт (сейчас там 45 машин), уже 20 побывали в ремонтах. Это учитывая то, что машин, проехавших больше 10 тысяч км, очень мало. 5 автомобилей ремонтировала выездная бригада прямо на месте их поломки.

Из поломанных 20 машин, которые стояли в ремонтах, 3 – заводской брак и их отправили обратно на завод. 17 единиц техники уже отремонтировали, 10 из них вернули в части к военным, а ещё 2 уже готовы к отправке.

Согласно с государственным оборонным заказом, всего Минобороны было передано 100 единиц машин «Богдан-2251». ВСУ пока что приняло только половину из них.