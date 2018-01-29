Навального поддерживает 0,07% от общего количества избирателей в России

Вчера, 19:05

Технический директор Фонда борьбы с коррупцией и, по совместительству сотрудник выборного штаба Алексея Навального, рассказал некоторые подробности работы его кампании. Известно, что Навального поддерживают 7 человек на каждые 10 000 избирателей.

Подчеркивается, что процедуру верификации подписей на сайте прошли около 81 750 человек. Количество ранее собранных подписей штаб кампании Алексея озвучил в первый раз. Как сообщает сайт «Команда Навального», сам Алексей предпочитает упоминать о сборе 706 513 «будущих подписей» и огромном количестве волонтеров (около 199 955 человек).

Верификация проходила на сайте в электронном виде.

Как пишет Леонид Волков в своем твиттере: «Собирать подписи в привычном стиле(с бумагой и ручкой) – это все равно что лететь на воздушном шаре на Луну».