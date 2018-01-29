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Европарламент одобрил санкции ЕС против Польши

Вчера, 20:51

Европейский парламент выступил за введение санкций против Польши со стороны стран ЕС. Такие меры могут спровоцировать лишение польского правительства права голоса в рамках Евросоюза.

Документ о введении санкций был подписан главами Европарламента 20 декабря. Спустя месяц власти ЕС рассмотрели заявление и согласились, что введение санкций будет самым оптимальным решением в данной ситуации. Когда документ вступит в силу, страны ЕС прекратят ряд взаимодействий с Польшей, в том числе по поставкам продукции и топлива.

Также такие меры способны спровоцировать лишение права голоса в рамках ЕС. Финальное рассмотрение документа Европарламент начнет в феврале 2018 года.


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