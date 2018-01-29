В Брянске сторонники Навального вышли на «Забастовку избирателей»

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В Брянске 28 января на площади Революции сторонники Алексея Навального с плакатами вышли на «Забастовку избирателей». За демонстрантами наблюдали полицейские, глава Советского района города Алексей Колесников и Денис Петренко, председатель местного штаба Ксении Собчак.

Вчера днем в Брянске в рамках акции «Забастовка избирателей» на площадь Революции вышли около 70 местных жителей, среди которых большинство студентов и школьников. За порядком во время митинга смотрели сотрудники правоохранительных органов. Брянская демонстрация была согласована с местными властями, в отличие от ситуации в Москве.

Известно, что в других городах Алексей Навальный также собрал немного сторонников, хотя накануне обещал вывести на улицы сотни тысяч россиян. Кремль вовсе не воспринимает чиновника в качестве конкурента, о чем журналистам рассказал Дмитрий Песков.