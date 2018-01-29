В Челябинске избиратели отказались бастовать за Навального

Сегодня, 14:46

В Челябинске местные избиратели отказались бастовать за Алексея Навального. На митинг вышло около 350 горожан, хотя этот город является милионником по количеству проживающих.

Алексей Навальный по всей Российской Федерации анонсировал акцию «Забастовки избирателей», в раках которой обещал вывести на улицы сотни тысяч граждан. Этот призыв так и остался словами, поскольку идею оппозиционера поддержали очень мало россиян. Ни в одном городе не было замечено обещанных масштабов по количеству демонстрантов. Помимо того, митинги не были санкционированы с властями, по этой причине в Москве Навальный был задержан и ему предъявили обвинение.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле скандального оппозиционера никто не воспринимает серьезно, ведь он не является конкурентом Владимиру Путину. По мнению пресс-секретаря президента, глава страны является единственным лидером политического олимпа.