В Петрозаводске полиция задержала семерых сторонников Навального

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Источник в силовых структурах Петрозаводска информирует, что полиция задержала семерых сторонников Алексея Навального. Инцидент произошел в устье Лососинки, причиной стало проведение демонстрации.

Представители штаба Алексея Навального в Петрозаводске рассказали, что все семь человек, которые были задержаны во время проведения митинга, были отпущены из правоохранительных органов еще вечером, 28 января.

Сегодня, 29 января, суд проведет рассмотрение административных дел сторонников оппозиционера, которым вменяют неповиновение законному распоряжению полицейского и нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка. За подобные инциденты гражданам грозит штрафная санкция. Ранее СМИ сообщали о 13 задержанных в Петрозаводске, но эти данные не находят официального подтверждения.