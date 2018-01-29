Кремль не видит угрозы власти в акциях Алексея Навального

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Кремль не видит серьезной угрозы власти в акциях оппозиционера Алексея Навального. Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Дмитрия Пескова, Алексей Навальный не является конкурентом Владимиру Путину в популярности среди граждан Российской Федерации, так как уровень действующего президента выходит и за пределы страны. Никто не сможет подвергать сомнению то, что Путин выступает в качестве абсолютного лидера мнения всего общества. Также он является сильным лидером олимпа в политике, с которым на сегодняшний день никто не сможет конкурировать, считает пресс-секретарь президента.

В воскресенье во многих городах России Алексей Навальный и его сторонники организовали демонстрации, которые не получили одобрения со стороны городского правительства. В результате оппозиционер был арестован в Москве и ему предъявили обвинения.