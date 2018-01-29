В Петербурге в ходе акции «Забастовка» избили правозащитника Динара Идрисова

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Вчера, 28 января, в Санкт-Петербурге трое неизвестных людей сильно избили правозащитника Динара Идрисова. У мужчины перелом руки, скулы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множество ушибов. Случилось это во время проведения акции «Забастовка избирателей» на Тверской. Тогда Идрисов поднялся на крышу дома чтобы снять протестующих, но его там уже ждали.

Динар Идрисов сообщил о происшествии на своей официальной странице в Facebook. В сообщении правозащитника говорится, что во время того, как люди прорывали оцепление на Тверской улице Петербурга, он решил подняться на крышу дома на Одесской улице, чтобы лучше заснять происходящее. Однако его там уже ждали. Как уточняет Идрисов, он не уверен, что его хотели убить, но избивали профессионально. Жизнь мужчине спасла только случайность и обычная человеческая солидарность. В результате избиения врачи диагностировали у Динара Идрисова закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом левой руки, сотрясение мозга и большое количество опасных ушибов.

По словам правозащитника, он постарается дать уголовному делу какой-то ход, но скорее всего разбирательство где-нибудь начнёт тормозится, застрянет, а затем о нём вообще забудут.