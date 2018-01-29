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Пентагон прокомментировал появление в Сети данных о военных базах

Сегодня, 12:52

В Пентагоне прокомментировали информацию о появлении в интернете данных о местоположении секретных военных баз США. В данный момент специалисты ведомства занимаются изучением этого вопроса и вообще правдивости данных.

 Майор Одрисия Харрис заявила, что Министерство обороны всегда очень серьёзно относится к таким случаям. В наше время ведомство занимается изучением вопроса чтобы понять, нужны дополнительные указания для его решения.

Ранее сообщалось, что 20-летний пользователь социальной сети для спортсменов Strava определил местонахождения секретных военных баз США. Сервис загружал данные с фитнесс-браслетов военных, а затем создавал на их основе маршруты передвижения солдатов во время занятия спортом.

 


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