В Тамбове сторонники Навального добирались на митинг в обход реки

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В Тамбове сторонники Алексея Навального вынуждены были добираться до места митинга против недопущения оппозиционера к президентским выборам обходными путями. По словам активистов, администрация города перекрыла проход к так называемому «гайд-парку» снегоуборочной техникой.

Вместо заявленных ранее полутора тысячи участников, на место проведения протестной акции пришло чуть более 150 человек. Как и ожидалось, большинство активистов составляли школьники старших классов средне образовательных школ, которые продолжают своими пожертвованиями поддерживать своего кумира. Митингующие посетовали, что городские власти перекрыли им движение.

В администрации Тамбова не стали отрицать, что поставили технику для безопасности, но признались, что не учли мизерное количество митингующих, что не требовало таких радикальных средств. Как обычно, учащиеся, отдающие Навальному средства из своих школьных завтраков, кричали о «беспределе власти» и повальной коррупции.