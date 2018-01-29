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Трамп пожаловался на нечестное отношение ЕС к США

Сегодня, 00:07

В недавнем интервью Дональд Трамп заявил о "нечестном отношении" ЕС к Соединенным Штатам. Президент Америки поделился, что у него есть проблемы с Европой, касающиеся торговли.

Европейский Союз ведет недобросовестную по отношению к Америке политику в вопросах торговли. Дональд Трамп рассказал Daily Mail, что продукты из Европы попадают в США без налогов или по небольшому налогу, в то время, как американской продукции непросто попасть на рынки ЕС.

Кроме того, лидер Америки заметил, что не только страны Европы "нечестны" со Штатами в этом вопросе. Названия других государств Трамп не упомянул.

Также во время интервью президент США высказался насчет выхода Великобритании из ЕС. По мнению Трампа, британцам следовало бы занять более строгую позицию.


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