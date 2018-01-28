Навальный на свободе: Цена – подписка о явке

Вчера, 23:57

Алексей Навальный, организовавший в Москве митинг в несанкционированном месте, быстро оказался на свободе, дав подписку о явке. Его задержали на Тверской, но админпротокол не составляли.

С таким сообщением выступила его адвокат Ольга Михайлова. Сведения о составлении админпротокола в отношении Навального являются противоречивыми. Некоторые источники сообщают, он всё-таки, есть.

Как бы то ни было, фактом является то, что «главного оппозиционера страны» сейчас никто не держит под арестом. Явка при вызове правоохранителей – это стандартная процедура, предусмотренная законом.

Задержание Навального на Тверской произошло 28 января во время митинга оппозиции, который мэрия не запрещала, но предлагала его проведение в другом месте.

Задержаны были не только Навальный. Подобной процедуре подвергли также руководителя его московского штаба и столичного координатора. Ими являются Сергей Бойко и Николай Ляскин.

Также сообщается о временных задержаниях пятерых сторонников оппозиционера, которых, как и всех, отпустили на свободу.

По данным некоторых источников, при проведении акций во всех регионах РФ были задержаны 340 сторонников Навального, участвовавших в организованной им акции протеста.