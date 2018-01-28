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Прогулка Собчак в Грозном прошла под недовольные возгласы прохожих

Вчера, 21:58

Корреспонденты Чеченской Государственной Телерадиокомпании "Грозный" пообщались с Ксенией во время ее прогулки по центру столицы республики. Прогулка прошла под недовольные возгласы прохожих.

Главным образом публичную личность поддали критике из-за ее часто провокационных заявлений, в частности и в адрес Чеченской республики. По словам очевидцев, жители Грозного также выразили своё недоумение избирательностью Собчак в оценке деятельности некоторых из правозащитников.

В Грозном выразили просьбу к Ксении Собчак не делать из России "Дом-2", и не использовать Чеченскую республику в политических интригах.


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