Прогулка Собчак в Грозном прошла под недовольные возгласы прохожих

Вчера, 21:58

Корреспонденты Чеченской Государственной Телерадиокомпании "Грозный" пообщались с Ксенией во время ее прогулки по центру столицы республики. Прогулка прошла под недовольные возгласы прохожих.

Главным образом публичную личность поддали критике из-за ее часто провокационных заявлений, в частности и в адрес Чеченской республики. По словам очевидцев, жители Грозного также выразили своё недоумение избирательностью Собчак в оценке деятельности некоторых из правозащитников.

В Грозном выразили просьбу к Ксении Собчак не делать из России "Дом-2", и не использовать Чеченскую республику в политических интригах.