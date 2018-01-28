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Алексей Бородин оставил пост депутата Тамбовской областной Думы

Вчера, 21:23

Алексей Бородин покинул депутатское кресло Тамбовской областной Думы в связи с тем, что его избрали на должность главы Тамбовского района. Согласно закону, совмещать обе должности нельзя.

На двадцатом пленарном заседании Думы Алексей Бородин поблагодарил всех своих коллег, с которыми ему посчастливилось работать, а депутаты, в свою очередь, пожелали новому руководителю Тамбовского района удачи на новом посту.

В Тамбовской Думе Бородин был членом фракции партии "Единая Россия", а также состоял в комитетах по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства.

После инаугурации 7 февраля Алексей Бородин официально приступил к работе на новом посту.


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