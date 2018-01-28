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Историки выясняют правду об отношениях между поляками и евреями

Вчера, 21:08

Мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" осудил запрет на высказывания об участии жителей Польши в Холокосте, ведь он в дальнейшем приведет к искажению истинных исторических сведений.

Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", который является самым крупным мировым центром, занимающимся изучением истории холокоста и сохранностью сведений о его жертвах, сообщил о продолжении выяснения истины в отношениях между поляками и евреями в период Второй мировой войны, и обо всех преступлениях, в которых прямо или косвенно участвовали граждане Польши, невзирая на ограничения Варшавы.

В пятницу в Варшаве приняли новый закон, который предусматривает привлечение к уголовной ответственности вплоть до заключения на срок до трех лет за использование выражений "польские лагеря смерти" и подобные этому фразы, которые можно будет интерпретировать как попытку выставления граждан Польши соучастниками преступлений, совершаемых нацистской Германией.

Руководство в Израиле категорически не согласно с данным законом, утверждая, что это приведет к искажению исторических сведений, и потребовали пересмотреть данный законопроект.


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