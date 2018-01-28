Британского министра обвиняют в разглашении засекреченных сведений

Вчера, 20:45

Гэвин Уильямсон, министр в Великобритании, был обвинен в сообщении в своем интервью засекреченных сведений. С такими претензиями к министру обратились представители разведслужбы страны в воскресенье, 28 января, после его сообщений о планах Москвы.

Сегодня сотрудники службы разведки Великобритании были шокированы заявлением Гэвина Уильямсона, руководителя Министерства обороны страны, заявив, что он зашел слишком далеко в своих прогнозах. Министр в своем интервью сообщил, что власти в Российской Федерации разрабатывают план нападения на объекты в сфере энергосбережения Великобритании, и в дальнейшем это повлечет за собой множество смертей.

Отмечается, что Уильямсон мог разгласить секретные сведения, которые частично получил от союзников государства, что в дальнейшем может разрушить отношения между Лондоном и партнерами. Данное заявление было названо дилетантскими, так как ни разу не давалось подобных количественных оценок возможного риска гибели людей в случае атак на территории страны. Стоит отметить, что в министерстве обороны обвинения в утечке были опровергнуты.