На акцию Навального в Магнитогорске активисты принесли гроб и «похоронили выборы»

Вчера, 20:41

Сегодня, 28 января, на акцию Алексея Навального, которая прошла в рамках забастовки избирателей, в Магнитогорске активисты принесли гроб и "похоронили выборы".

Всего на данный митинг вышли несколько сотен горожан. Сторонники Алексея Навального своими лозунгами и плакатами старались заявить на всю РФ, что «они против выборов без выбора». Также были плакаты с такими лозунгами, как «Выборы без Навального – главного конкурента Путина – это обман», «Цирк уехал, а кандидат остался». Протестующие требовали от правительства честных выборов. Для этого, как они сообщали, необходимо допустить Навального, которого в ЦИК отказались регистрировать к президентским выборам-2018.

Митинг активисты провели у памятника «Первой палатке». Примечательно, что люди принесли с собой чёрный гроб, который был символом похорон честных выборов в России. На крышке было сатирически написано: «Выборы в России 12.12.1993 – 18.03.2018».

Также известно, что во время акции протеста никого из граждан не задержали. Подобные акции сегодня, 28 января, прошли по всей России. Массовые задержания граждан проходили в Уфе и Кемерово.