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В Ульяновске посол Австралии «обалдел» от Ленинского мемориала

Вчера, 20:28

Поездка посла Австралии в Российской Федерации Петера Теша по российским регионам проходила и через Ульяновск. Дипломата поразил «Ленинский мемориал» на родине Владимира Ульянова, от которого австралиец, по его выражению, «просто обалдел».

Назначение Теше послом в Россию не случайно. Дипломат с русскими корнями уже был в России на заре становления новой государственности, сразу после развала Советского Союза. Наверное, поэтому посла потрясло, с каким уважением продолжают относиться к памяти о вожде мирового пролетариата Ленине. В Ульяновске Теш с огромным интересом осмотрел экспозиции мемориала.

По словам посла Австралии, его воображение не могло вместить столько экспонатов, документов и настоящих артефактов, сохранившихся в музее с времен проживания там Владимира Ульянова, а затем и Ленина, который возглавил Октябрьскую революцию. Дипломат сообщил, что расскажет о выставке своим соотечественникам, среди которых множество потомков российских эмигрантов первой волны.


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