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Илья Черт советует Вятровичу обратиться к врачу после слов о Цое

Вчера, 19:49

Фронтмен "Пилота" в эфире "Национальной службе новостей" назвал слова Владимира Вятровича бессмысленными и похожими на фобию, а также посоветовал руководителю украинского Института национальной памяти обратиться к врачу.

Напомним, ранее Владимир Вятрович в своем аккаунте в Facebook назвал "Булгаковых, Пугачевых и даже Высоцких и Цоев" угрозами для украинского народа. По словам историка, Кремль регулярно пользуется ими, напоминая об общем культурном наследии.

Илья Черт подчеркнул, что политические распри должны оставаться между политиками, а научные и культурные слои стоит оставить в покое.

Слова историка также прокомментировал сын Владимира Высоцкого Никита. Он считает, что не следует воспринимать слова Вятровича всерьез — их в скором времени забудут, а таких людей, как Высоцкий, Цой и Булгаков будут помнить еще долго.


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