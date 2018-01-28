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По всей РФ прошли акции в поддержку Навального

Вчера, 19:27

Известно, что по всей территории Российской Федерации прошли акции в поддержку Алексея Навального. Северо Приморская часть и район Санкт Петербурга насчитали почти пять тысяч участников подобных акций в России.

28 января в воскресенье, в столице Российской Федерации состоялась несогласованная акция сторонников Навального. Ориентируясь на данные, опубликованные в средствах массовой информации, становится известно о том, что сам оппозиционер был задержан. Данное событие произошло на улице Тверской.

Согласно информации от СПЧ, акции прошли практически во всех крупных городах России. Так, в Петропавловске-Камчатском протестующих было около тысячи, в Екатеринбурге - также, практически одна тысяча акционеров.

Митинги получили название «Забастовка избирателей».


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