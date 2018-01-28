Алексей Пушков напомнил Украине о богатстве России на таланты

Вчера, 19:24

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по вопросам информационной политики, напоминает Владимиру Вятровичу, директору Национальной памяти Украины, о богатстве России на таланты. Свое мнение он выразил в Twitter.

Вятрович публично назвал знаменитого писателя Михаила Булгакова, талантливых исполнителей Владимира Высоцкого и Виктора Цоя длинными "щупальцами" российского мира, которые очень опасны для Украины. Такое заявление спровоцировало ответ со стороны Алексея Пушкова.

В Twitter на личной странице председателя комиссии Совфеда по информполитике появилось сообщение, согласно которому националистам в Украине приходится очень сложно, так как Российская Федерация богата талантами.