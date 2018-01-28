Трамп рассказал Джей Зи о рекордном снижением безработицы среди чернокожих

Вчера, 19:19

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на своей официальной странице в Twitter рассказал популярному реперу Джей Зи о рекордно низком уровне безработицы среди чернокожего населения страны. Американский лидер также уточнил, что экономика государства стала намного лучше, чем несколько десятков лет назад.

Дональд Трамп в своём посте в Twitter попросил «кого-нибудь проинформировать» репера Джей Зи о том, что благодаря его политике уровень безработицы среди чернокожего населения Соединённых Штатов Америки находится на рекордно низком уровне, которого ещё никогда ранее не наблюдалось. Об этом свидетельствуют данные работы политиков и социологов, которые регулярно проводят исследования на эту тему.

Кроме этого, по словам Дональда Трампа, уровень экономики США в наше время намного выше, чем буквально несколько десятков лет назад.

Ранее сообщалось, что американский репер Джей Зи решил со своей нынешней супругой Бейонсе спасти брак, а не разводиться. Таким образом супруги решили показать своим детям, что всегда существует выход из ситуации.