Жириновский выступил в Москве перед участниками акции за Навального

Вчера, 19:10

Владимир Жириновский выступил в Москве перед участниками протестной акции оппозиции, выступающих за Навального. При этом он активно агитировал их голосовать на выборах за себя.

Владимир Жириновский выступил в Москве перед теми, кто собирался принять участие в несанкционированных шествии и митинге, организованных сторонниками Навального. Многих из них он отговорил от подобного поступка.

Владимир Вольфович лично пришёл на Тверскую перед анонсированным началом данной акции и пообщался с москвичами, которые с интересом его слушали.

Жириновский поведал им, что в начале своей карьеры тоже не один раз был задержан правоохранителями. После этого множество «протестантов» предпочли дальнейшее общение с ним участию в акции за Навального.

Политик посоветовал молодёжи пользоваться в протестных акциях законными гражданскими правами. Жириновский напомнил им, что они являются молодёжью только временно. Затем появится «другая молодёжь».

После этого он призвал слушавших поддержать на выборах его кандидатуру и, сев в автомобиль, удалился.

Сообщается, что на митинге в поддержку Навального в Москве участвовали лишь около тысячи человек. Самого оппозиционера задержали за нарушения при проведении митинга. На него составлен админпротокол.