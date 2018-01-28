Тереза Мэй приглашает Трампа дважды посетить Великобританию

Сегодня, 16:30

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приглашала его дважды приехать в ее государство в текущем году. Как известно, поездки состоятся летом и осенью.

Глава США искренне верит в то, что множество британцев поддерживают и уважают его политические взгляды. Также он и сам выступает в поддержку политических действий Терезы Мэй, с которой у него сложились хорошие отношения.

В минувшем году Мэй уже приглашала Трампа приехать в Великобританию, однако тогда местные жители собрали около двух миллионов подписей против этого приезда в связи с его иммиграционными проектами.

Уже в январе текущего года Трамп действительно отменил поездку, но приглашение еще остается в силе. И когда будут решены все детали, американский президент все-таки нанесет государственный визит.