СМИ: Британских разведчиков разозлили заявления Уильямсона о российской угрозе

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Высокопоставленные работники британской разведки «пришли в ярость» из-за слов министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Накануне он рассказал об агрессивных планах Москвы и вообще о российской угрозе в целом. Информацию об этом сообщает издание The Sunday Times, ссылаясь на свои военные источники, официальных подтверждений или комментариев ещё не было.

По заявлению The Sunday Times, их источник рассказал, что глава Минобороны Великобритании мог во время своего заявления рассказать часть засекреченной информации, часть которую разведке передали страны-союзники. Публичное разглашения этих данных, такое заявление может значительно нарушить сотрудничество Лондона с его партнёрами и информаторами.

Другой источник в британской разведке сообщил, что заявления Уильямсона лишние. Он не должен раньше времени вселять в людей панику.

Ранее глава Минобороны в своём интервью рассказал, что Кремль готовит план уничтожения британской инфраструктуры. Тогда его ведомство официально заявило, что данная информация – не секретные данные, а просто рассуждения.

Стоит также добавить, что все эти заявления и подтверждения «источников» являются неподтверждёнными данными. Официальной информации, или же комментариев слов Уильямсона, со стороны ведомств ещё не последовало.