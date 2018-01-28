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В Москве полиция предъявила Навальному обвинения

Сегодня, 15:57

В Москве сотрудники полиции предъявили Алексею Навальному официальные обвинения. Оппозиционеру инкриминируют нарушение правопорядка организации и проведения митингов.

Алексей Навальный сегодня был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве на Тверской, куда он прибыл на митинг, организованный им и его сторонниками. Теперь оппозиционера обвиняют в нарушении порядка организации и проведения демонстраций. На данный момент чиновник находится в полицейском отделении.

Вместе с Алексеем Навальным были задержаны Николай Ляскин и Сергей Бойко, координатор и глава штаба оппозиционера в Москве. Также в участок были доставлены четверо представителей «Фонда борьбы с коррупцией». Акции по зазыву Навального прошли в нескольких городах России, но количество демонстрантов едва превышало сотню человек.


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