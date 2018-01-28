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Путин поздравил Земана с победой на президентских выборах в Чехии

Сегодня, 15:47

Президент России Владимир Путин сразу после официального оглашения итогов президентских выборов в Чехии направил поздравление Милошу Земану в связи с его переизбранием. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Поздравив Земана с победой, Путин особо подчеркнул, что сегодняшний внешнеполитический курс Чехии дает надежду на слом деструктивных стереотипов в отношении, которые навязываются представителями некоторых западных стран. По мнению российского лидера, президент Чехии за время своего нахождения на ответственном посту руководителя крупной европейской страны показал пример взвешенного и прагматичного ведения всестороннего и взаимовыгодного диалога с Российской Федерацией.

Напомним, выборы в Чешской республике закончились в субботу убедительной победой Милоша Земана во втором туре. Президент Чехии набрал 51,42% голосов. За действующего президента проголосовали жители провинций и промышленных районов Чехии, тогда как за его оппонента Йиржи Драгоша отдали голоса жители Праги.


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