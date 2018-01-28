Турция не пустила корабль Минобороны Греции к спорным островам

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Как проинформировали в генштабе Турции, ВМС не пустили корабль Греции к спорным островам Кардак (Имиа) в Эгейском море. Есть данные, что на их борту был Панос Камменос, глава греческого Минобороны.

Согласно сообщению турецкой стороны, 28 января в 11:30 в районе островов Кардак, расположенных в Эгейском море, были зафиксированы катер береговой охраны и судно патруля Греции. ВМС Турции пресекло попытку войти к спорным островам, защищая интересы государства на основе международного права. Есть инофрмация о том, что на борту греческих судов находился Панос Камменос, планировавший возложить венок на Кардакских скалах.

Конфликт на политической основе между Турцией и Грецией касательно принадлежности островов Кардак начался в 1996 году, но спор прекратило вмешательство США и НАТО. Земля расположена в Додеканесском архипелаге.