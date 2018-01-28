В Москве полиция задержала Алексея Навального

Сегодня, 15:24

В Москве полиция снова задержала скандального оппозиционера Алексея Навального. Это произошло в момент, когда он прибыл на Тверскую на несогласованный с властями митинг.

Сегодня, 28 января, Алексей Навальный и его сторонники собрались на митинг в Москве на Тверской, но это мероприятия не получило одобрительного ответа со стороны правительства. В результате, как только оппозиционер прибыл на место, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как рассказываю очевидцы, Навальный попросил демонстрантов не отбивать его у полиции.

Алексей Навальный знаменитый российской публике своим буйным нравом в отношении сегодняшнего политического режима. Он неоднократно был привлечен к ответственности за нарушение закона и даже находился под арестом. Чем закончится для оппозиционера сегодняшняя история, остается только догадываться.