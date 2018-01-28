Ксения Собчак провела в Грозном у «Памятника журналистам» пикет

Сегодня, 14:40

Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак провела в чеченской столице Грозном одиночный пикет. Политик вышла к «Памятнику журналистам, погибшим за свободу слова», держа при этом плакат с надписью: «Свободу Оюбу Титиеву».

Оюб Титиев работал руководителем отделения центра правозащиты «Мемориал» в Чечне. Его задержали и обвинили в том, что у него на хранении находились наркотики. Ксения Собчак во время своего пикета заявила журналистам, что такие одиночные протесты зачастую могут приводить к настоящим сдвигам. Затем политик привела пример истории с главой отделения общества «Мемориал» в Карелии Юрием Дмитриевым.

Известно, что перед тем, как Оюба Титиева задержали силовики, он успел заявить, что его потенциальные показания с признанием в будущем могут означать только пытки, при помощи которых их и выбили. В «Мемориале» ни раз просили у российской и международной общественности пристально следить за ходом дела Титиева. Были призывы реагировать также остро, как это было и с делом Дмитриева.

Юрия Дмитриева недавно отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Мужчина занимался тем, что проводил поиски политрепрессированных в Карелии. Он также собирался открыть в этих местах ряд мемориалов. В 2016 году его арестовали под предлогом, что он якобы изготавливал детское порно. Однако Дмитриев заявил, что он делал снимки своей приёмной дочери для органов опеки, которые требуют отчётности.