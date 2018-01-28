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Запад объяснил, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО

Сегодня, 12:52

СМИ Запада объяснили, почему российский самолет марки Су-57 создал проблемы для НАТО. Оказывается, этому истребителю нет равных в США и государствах, входящих в состав военного ведомства.

На сегодняшний день лучшим самолетом, которым располагает НАТО, является многоцелевой Eurofighter 4 поколения, у США на вооружении находится самый мощный F-22 Raptor. Эти военные истребители не составляют конкуренцию российскому Су-57, пишут в западных СМИ.

К американским истребителям, относящимся к серии Contra Magazin, относятся с нескрываемым скептицизмом. В основном критикуют маневренность и производительность моделей F-22 и F-35. А подход США в революционном русле к разработке истребителей 5 поколения оказался и вовсе пагубным. Единственным аппаратом, который выделяют СМИ, выступает штурмовик F18 Super Hornet.


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